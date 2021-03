Gualdo Tadino, test sierologici gratuiti. Ecco dove e quando

Pubblicità

A partire dal 6 Aprile il Comune di Gualdo Tadino metterà a disposizione di tutti i cittadini test sierologici rapidi e gratuiti. Voluti dall’Amministrazione Comunale nell’ottica di prevenire il Covid-19, i test saranno effettuati dal personale della Croce Rossa presso il Piazzale Federico II di Svevia (spazio adiacente alle Scuole Medie “Storelli) e si svolgeranno in quattro appuntamenti. Non c’è bisogno di prenotazione e per usufruire del servizio basterà recarsi in loco muniti di tessera sanitaria.

Questi i giorni e gli orari adibiti all’effettuazione dei test:

Martedì 6 Aprile dalle ore 8 alle ore 12.

Venerdì 9 Aprile dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Lunedì 12 Aprile dalle ore 8 alle ore 12.

Giovedì 15 Aprile dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

I risultati del test, che indicano se la persona interessata è entrata in contatto col virus, saranno comunicati direttamente sul posto, naturalmente con tutti gli accorgimenti a tutela della privacy.

“Crediamo che in questo momento fare prevenzione sia strategico – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – Poter somministrare gratuitamente un buon numero di test sierologici alla popolazione ci permetterà di individuare e isolare subito eventuali positivi, così da evitare che il virus si diffonda all’interno dei nuclei familiari o negli ambienti di lavoro. Ringrazio la Croce Rossa per la collaborazione e disponibilità mostrata per rendere possibile questa preziosa iniziativa”.

Ricordiamo che tutti i bambini e ragazzi in età scolare (dai nidi alle superiori), in ottemperanza alla delibera regionale del 15 gennaio scorso, potranno usufruire mensilmente dei tamponi rapidi gratuiti. Il servizio resterà attivo fino al prossimo 31 maggio. Tutti gli studenti interessati a sottoporsi al test potranno effettuare la prenotazione le farmacie Capeci di via Flaminia (075.912260) e Calai di Piazza Mazzini (075.912236).