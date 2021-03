“Cosa c’è nelle mani”, il primo singolo della cantante gualdese Naira S.

Pubblicità

Il panorama musicale di Gualdo Tadino si arricchisce con l’uscita, il prossimo 4 Aprile, del primo singolo e del video della cantante Naira S., nome d’arte di Elena Spinosi. Il titolo del brano è Cosa c’è nelle mani e precede l’intero album prodotto dalla scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino, Etralab Records, CM Productions diretta dal maestro Francesco De Megni, con distribuzione Believe Int.

BIOGRAFIA – Elena Spinosi, in arte Naira S., nasce a Gualdo Tadino nell’aprile 1986. La sua passione per l’arte si manifesta con la partecipazione, all’età di 16 anni, ad un musical sulla vita di San Francesco. Dopo questa prima esperienza consegue la laurea in Scienze dell’Educazione con una tesi sulla Musicoterapia e gli effetti della musica sullo sviluppo della persona. Per tre anni si dedica allo studio del canto esibendosi in diverse serate musicali organizzate sul territorio umbro. Nel 2015 approda all’Accademia artistica Etralab dove seguirà le lezioni dell’insegnante C.M. Rohoman, grazie alla quale inizia a studiare generi musicali più impegnativi come jazz, bossa nova, fado, classica napoletana, soul e funky, percorso tutt’ora in opera che la vede impegnata in un progetto discografico con Etralab Records e C.M. Production con il nome d’arte Naira S.

Ha partecipato ad importanti Master Class sia di jazz che di bossa nova, di funky ed R&B inserendosi brillantemente in tutti questi contesti. La sua immensa passione per la musica, inoltre, l’ha spinta a frequentare e studiare appassionatamente corsi approfonditi di fado e di classica napoletana.

Naira S. si muove in tantissimi generi musicali di impronta moderna senza mai aver perso l’amore e la cura per la lirica. All’interno della Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino Etralab ha vinto diverse borse di studio, che le hanno dato la possibilità di essere notata sia nel mondo musicale accademico.

“Il Progetto Naira S – ha dichiarato il Maestro Francesco De Megni – rientra in un progetto di 3 produzioni discografiche a distribuzione internazionale, realizzate dalla scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino, Etralab Records, CM Productions, con distribuzione Believe Int“. Il singolo Cosa c’è nelle mani che è anche un video, sarà distribuito dal 4 Aprile in tutti gli stores digitali.