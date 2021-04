Istituto Casimiri, a scuola di Costituzione, cittadinanza e legalità

Pubblicità

“Il potere giudiziario e i suoi rapporti con gli altri poteri” è stato il tema della Lectio magistralis on line a cura degli avvocati Nicola Marcinnò e Ilario Taddei, cui hanno assistito ieri pomeriggio, martedì 30 marzo, gli studenti delle classi quinte dell’Istituto “R. Casimiri” di Gualdo Tadino nell’ambito di una progettualità finalizzata allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza ed educazione civica.

L’evento è frutto della convenzione stipulata nel gennaio scorso tra l’istituto gualdese e il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Perugia, organo che si propone di favorire pratiche di collaborazione con le scuole per la realizzazione di percorsi formativi sui temi della legalità e della cittadinanza. L’Avvocatura intende innanzitutto fornire un contributo competente e professionale a partire dalla Carta Costituzionale e, in particolare, dai suoi principi fondamentali, per promuovere la formazione di una coscienza civile tra gli studenti e avvicinarli alle Istituzioni, senza trascurare, nel processo di integrazione europeo e globale, il ruolo degli Organismi internazionali.

Con la conferenza di ieri pomeriggio ha preso avvio un percorso di collaborazione fattivo di cui la Dirigenza dell’Istituto e l’intero corpo docente auspicano la prosecuzione, data la sua rilevanza nel percorso formativo degli studenti.