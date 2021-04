Oggi apre il punto vaccinale a Gualdo Tadino. In calo gli attualmente positivi

Pubblicità

Oggi apre il punto vaccinale di Gualdo Tadino. La struttura è situata presso la sede dell’Associazione della Terza Età in piazza Federico II di Svevia (piazzale del mercato) e sarà aperta sette giorni su sette, seguendo questi orari: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,30 e la domenica dalle 8,30 alle 14.

Per il primo giorno sono 92 le prenotazioni effettuate.

Intanto, per quanto riguarda l’andamento dell’epidemia in Umbria, nell’ultimo giorno sono calati nettamente gli attualmente positivi: 239 in meno rispetto a martedì, per un totale di 4.806. Sono stati infatti rilevati 162 nuovi casi di positività al coronavirus, a fronte di 2.852 tamponi molecolari e 2.792 test antigenici, con 397 guariti. Purtroppo si sono verificati altri 4 decessi.

Migliora la situazione negli ospedali, con 5 ricoverati in meno rispetto al giorno precedente. Al momento nei reparti Covid sono assistiti 409 pazienti di cui 60 in terapia intensiva, quest’ultimo dato fermo da due giorni.

A Gualdo Tadino continua il calo di attualmente positivi: ad oggi sono 16 le persone ancora alle prese con il coronavirus nel territorio comunale, delle quali una ricoverata in ospedale. Quanto alla differenza che emerge con il dato diffuso dalla Regione (che riporta 26 attualmente positivi), il sindaco Presciutti ha specificato che quelli da lui comunicati sono i dati delle singole schede fornite di volta in volta al Comune di Gualdo Tadino dall’Asl, sia per i nuovi casi che per le guarigioni. Al sindaco infatti spetta poi provvedere alla comunicazione a Esa per la raccolta dei rifiuti, alle forze dell’ordine e alle autorità sovracomunali.