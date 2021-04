Online le riflessioni musicali per la Pasqua della Corale Santa Cecilia di Nocera

Pubblicità

Un Triduo Pasquale celebrato nel rispetto delle norme anticovid, non consentirà la piena animazione liturgica delle celebrazioni da parte della Corale Santa Cecilia. Pur tuttavia, nella Cattedrale di Nocera Umbra, nel rispetto delle norme antiCovid, il maestro Michele Fumanti metterà a disposizione delle celebrazioni del Triduo Pasquale, un numero ridotto di cantori, i quali animeranno le Liturgie previste, avendo cura di non assumere la configurazione classica del Coro.

Ma la voce della Corale non è silente e, seppur tra mille difficoltà, i cantori, insieme al proprio maestro, hanno lavorato, in presenza e on line, per garantire la partecipazione alla Rassegna “Cantare la Quaresima”, organizzata dai Madrigalisti di Perugia, riscuotendo sinceri apprezzamenti e tante visualizzazioni della propria esibizione, e per offrire, sempre via web, una “Riflessione musicale per la Pasqua”, sostenuti dal Comune di Nocera Umbra, dall’ARCUM e dalla Parrocchia di Ponte Parrano dove sono avvenute le registrazioni.

A partire da giovedì 1 aprile 2021, attraverso il canale Youtube della Corale e la pagina Facebook, tutti potranno vedere e ascoltare l’interpretazione dei due i brani che il maestro Michele Fumanti ha scelto: “In monte Oliveti” del lituano Jouzas Naujalis, un testo tratto dal Primo Responsorio dell’Ufficio delle Tenebre che si recita nei tre giorni che precedono la Pasqua e che esprime la drammaticità della richiesta di Gesù che, sul monte degli Ulivi, chiede al Padre di allontanare da sé il calice della passione; e “Popule meus” un pezzo di Giovanni Pierluigi da Palestrina proveniente dagli Improperia, serie di responsori parte della Liturgia per il Venerdì Santo. Una struttura antifonale che alterna le invocazioni iniziali del coro con un piccolo coro di solisti. Lo stile e la magistrale scrittura di Palestrina rendono il brano particolarmente solenne ed esalta le parole che Gesù rivolge sulla croce al cuore degli uomini.

Ecco il video per ascoltare la voce e gli auguri della Corale Santa Cecilia di Nocera Umbra.