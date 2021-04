La Rocca Flea in blu per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo

Pubblicità

Gualdo Tadino aderisce alla Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, in programma oggi venerdì 2 aprile. Per l’occasione questa sera alle ore 22 la Rocca Flea verrà illuminata di blu, colore simbolo della campagna di sensibilizzazione lanciata dagli organizzatori.

L’Amministrazione comunale ha accolto con favore la possibilità di dare il proprio sostegno e sensibilizzare la cittadinanza in merito a questa importante e grave problematica, portata all’attenzione nazionale dal presidente della Fondazione italiana per l’autismo con il supporto e una chiamata all’appello di tutti i comuni fatta da Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani.

“La Giornata della consapevolezza sull’autismo – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – è un’iniziativa che vuole stimolare la cittadinanza a riflettere su un disturbo grave come l’autismo, che ha tante ripercussioni dirette non solo sulle persone affette da questa patologia, ma anche sui familiari. Purtroppo, negli ultimi anni l’incidenza dei casi è in drammatico aumento e il nostro dovere come Amministrazione comunale è fornire sostegno anche attraverso gesti come quello dell’illuminazione della Rocca Flea”.

La giornata-evento è stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per informazioni si può consultare il sito web della Fondazione Italiana Autismo onlus all’indirizzo www.fondazione-autismo.it.