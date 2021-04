E’ arrivata la coda invernale, interventi dei vigili del fuoco

Pubblicità

Come annunciato, puntuale è arrivata l’irruzione di aria invernale con una leggera coltre di neve che è caduta anche a Gualdo Tadino e nei comuni della Fascia Appenninica

Il maltempo ha richiesto in alcuni casi anche l’intervento dei vigili del fuoco. Gli uomini del distaccamento di Gaifana hanno rimosso un cartello stradale caduto lungo la Statale Flaminia nei pressi di Nocera Umbra. A Sigillo sono stati chiamati invece per mettere in sicurezza i rami di alcune piante che stavano per staccarsi rischiando di creare problemi alla pubblica incolumità.

Per quanto riguarda le previsioni, ilmeteo.it riporta che, dopo il passaggio di un fronte d’aria fredda nella giornata di martedì, da mercoledì 7 il tempo tornerà rapidamente a migliorare al Nord mentre rimarrà assai instabile ancora su alcuni tratti del Sud e sul comparto adriatico del Centro. Su queste zone saranno ancora possibili piogge sparse, temporali e nevicate sui rilievi fino a quote basse per la stagione, intorno ai 500m sull’Appennino centrale. Il miglioramento è atteso da giovedì.