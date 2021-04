Pasqua: 5 persone segnalate a Gualdo e Fossato per detenzione di stupefacenti

Pubblicità

Nell’ambito dei controlli dedicati alla verifica del rispetto delle misure restrittive effettuati nel periodo pasquale, i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno controllato 47 veicoli e 69 persone. Inoltre sono stati intensificati i servizi preventivi anticrimine in tutto il territorio in luoghi ritenuti sensibili per assembramenti, in particolare centri storici e parchi.

Proprio all’interno di un parco di Gualdo Tadino, sabato pomeriggio, i militari della Stazione Carabinieri di Nocera Umbra hanno notato due giovani intenti a parlare. Alla vista dei militari il ragazzo ha passato una bustina trasparente alla ragazza che l’ha nascosta in mezzo all’erba. Qui i Carabinieri hanno rinvenuto la bustina che conteneva 5 grammi di marijuana. I due sono stati identificati e segnalati alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio di ieri, Pasquetta, sono stati segnalati alla Prefettura altri tre giovani che, fermati a un posto di controllo dai Carabinieri di Fossato di Vico, sono stati trovati in possesso di hashish. I militari hanno notato qualcosa di sospetto e dopo una perquisizione personale e al veicolo hanno trovato tre pacchetti di sigarette ognuno dei quali conteneva 1 grammo di hashish. Per l’autista è scattato anche il ritiro della patente di guida.