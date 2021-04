Esami “Cambridge IGCSE”, ottimi risultati degli studenti del “Casimiri”

Pubblicità

Sono stati recentemente ufficializzati dal Cambridge International Assessment i risultati degli esami IGCSE svoltisi nel mese di ottobre, che hanno visto impegnati alcuni studenti delle classi terze e quarte del “Casimiri”.

Come è noto, l’istituto gualdese è accreditato ufficialmente come “Cambridge International School”, il che consente agli studenti di implementare lo studio dell’inglese attraverso la frequenza di corsi basati sui curricoli dei loro coetanei britannici, con la possibilità di sostenere degli esami per il conseguimento di certificazioni internazionali che qualificano in maniera significativa il proprio percorso di studi.

Gli studenti del “Casimiri” hanno ottenuto le prime certificazioni IGCSE nella disciplina “English as a second language”, raggiungendo un risultato importante a coronamento di un percorso biennale, reso ancora più impegnativo dall’emergenza Covid-19, ma dal grande valore formativo.

Unanime il plauso della dirigenza e del corpo docente del “Casimiri” per il risultato conseguito degli studenti, ai quali le certificazioni ottenute verranno consegnate in maniera ufficiale non appena le condizioni lo consentiranno.