Gualdo e Gubbio, il ruolo del territorio. Domani in diretta Facebook

Quale ruolo per i territori nella predisposizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza? Quale in particolare per un territorio in difficoltà, che necessità di progetti e investimenti, come quello dell’eugubino-gualdese? È il tema che sarà affrontato nell’iniziativa “Next Generation Eu, ruolo dei territori” promossa dalla Cgil di Perugia per domani venerdì 9 aprile dalle ore 10.00 alle 12.00 e trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Cgil Umbria.

A guidare i lavori saranno il segretario generale della CGIL Perugia Filippo Ciavaglia e Gianni Fiorucci della segreteria regionale Cgil Umbria. Interverranno tra gli altri i sindaci di Gubbio e Gualdo Tadino e rappresentanti di Cru, Ires Cgil, Nuove Ri-generazioni, Ciriaf Unipg.