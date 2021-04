Venerdì sospensione dell’erogazione dell’acqua a Fossato di Vico

Pubblicità

Umbra Acque informa la clientela interessata che, a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione,

dalle ore 08:30 alle ore 14:00 di venerdì 09 aprile 2021

verrà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti vie/località del Comune di Fossato di Vico:

Via Salvador Allende, Via Colombo, Via Bizzarri, Via 2 Giugno, Via I° Maggio, Via XXV Aprile, Via Eugubina, Via Commerciale, Loc. Osteria del Gatto

Le informazioni sono disponibili anche nel portale www.umbraacque.com.