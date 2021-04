Gubbio, due ventenni nei guai per possesso di droga

Pubblicità

Continuano i controlli antidroga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio.

Nel corso di un mirato servizio, nel pomeriggio di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto a fermare un’auto proveniente da una strada secondaria in frazione Padule. A bordo due ventenni eugubini, apparsi subito in difficoltà all’atto del controllo. Oltretutto, dal veicolo fuoriusciva un forte odore di marijuana, segno evidente che i due ne fossero in possesso o ne avessero precedentemente fatto uso.

Nonostante i giovani cercassero di sviare i carabinieri con banali scuse, questi hanno proceduto alla loro perquisizione, nonché del veicolo, trovandoli entrambi in possesso di modiche quantità di marijuana.

Per il passeggero è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia, mentre per l’altro, la cui perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire a suo carico ulteriori 40 gr. di marijuana, la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia.