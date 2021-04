Fossato di Vico: riapertura della Scuola d’Infanzia “Il Piccolo Principe”

Pubblicità

Dopo i lavori di ampliamento della scuola “Pietro Vannucci” conclusisi nel 2017, il Comune di Fossato di Vico ha oggi inaugurato la scuola dell’Infanzia “Il Piccolo Principe” in seguito al completamento dei lavori di efficientamento energetico, ristrutturazione che aveva riguardato l’istituto già nel 2019.

Il progetto, di € 495.000,00, è stato finanziato grazie al Decreto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca n. 2 del 03/01/2019, a seguito della partecipazione dell’amministrazione comunale ad un Bando Regionale, ed ha interessato la sostituzione di tutti i vecchi infissi, dell’impianto di illuminazione e l’installazione di un nuovo impianto di riscaldamento.

Alla ristretta cerimonia, svoltasi nel rispetto delle norme anti Covid-19, sono stati presenti il Sindaco di Fossato di Vico Monia Ferracchiato, il Vicesindaco Lorenzo Polidori, l’Assessore ai Lavori Pubblici Luca Crippa, il Vicepresidente della Giunta Regionale dell’Umbria Roberto Morroni, la Dirigente scolastica Rosa Goracci, le/i docenti e i consiglieri Massimo Galassi e Irene Monacelli.

“È con soddisfazione che restituiamo ai bambini e alle insegnanti – ha dichiarato il sindaco – una struttura totalmente utilizzabile ed efficientata che permetterà un utilizzo senza riserva. A causa della pandemia purtroppo i lavori hanno subito un rallentamento ma abbiamo cercato di recuperare il tempo perso per permettere lo svolgimento delle attività didattiche in spazi più ampi, che in questo momento di pandemia rendono più confortevoli e sicuri i luoghi di apprendimento e di gioco.”

il Vicepresidente Morroni ha infine ribadito l’importanza degli investimenti effettuati nella scuola per far crescere i ragazzi, che saranno gli adulti del futuro.