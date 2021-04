Gualdo Tadino, decoro urbano: le indicazioni della Polizia Locale

Pubblicità

Il comune di Gualdo Tadino ha redatto una “guida” per i proprietari dei fabbricati al fine di “garantire una migliore qualità della vita e dell’ambiente, un corretto uso degli spazi pubblici ed una maggior cura del territorio in ragione della bellezza e della tipicità dei luoghi”.

Il relativo comunicato stampa, a firma del Comandante della Polizia Locale Gianluca Bertoldi, invita quindi i proprietari dei fabbricati a “provvedere all’estirpamento delle erbe spontanee crescenti fronte stabili e lungo tutti i relativi muri di cinta. Avranno cura altresì di pulire e vigilare nelle aree immediatamente adiacenti i fondi e gli immobili affinché non vi si abbiano a depositare immondizie, macerie o quant’altro leda l’immagine della città. Per una piena e corretta fruibilità del bene pubblico è fatto obbligo di mantenere liberi da erbacce e sterpaglie i fondi non coltivati e le aree di pertinenza stradale”.

Per quanto riguarda la manutenzione dei fossi “è fatto divieto di alterarne forma, dimensione o compiere opere che ne modifichino l’alveo in maniera da impedirne il deflusso o ne riducano il volume. Spetta in capo ai proprietari compiere, almeno una volta all’anno, le attività di ordinaria manutenzione avendo cura in particolare di rimuovere il materiale che costituisca ostacolo del decorso delle acque ed evitare l’avulsione del terreno prospiciente lato strada nelle opere di ampliamento”.

La nota stampa si rivolge alla cittadinanza affinché collabori per rispettare le disposizioni. Il Comando di Polizia Locale sta portando avanti un’opera di intensificazione dei controlli volti al rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento comunale in tema di polizia urbana e rurale. Eventuali condotte trasgressive saranno sanzionate ai sensi di legge.