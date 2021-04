Teresa Venarucci alla gara nazionale delle Olimpiadi di filosofia

Pubblicità

Importante affermazione dell’Istituto Casimiri alla gara regionale delle Olimpiadi di filosofia, svoltasi on line il 31 marzo scorso. La studentessa gualdese Teresa Venarucci della classe 3^A del Liceo Scientifico si è infatti classificata al primo posto della sezione lingua straniera, discutendo in un saggio svolto in inglese un passo dell’Etica Nicomachea di Aristotele.

Significativi anche i risultati conseguiti da altri studenti dello stesso storico istituto cittadino che, dopo aver superato una selezione, hanno potuto aver accesso alla fase regionale della rassegna: Francesco Maria Brunozzi e Francesca Bartolomei, rispettivamente terzo e settima nella sezione lingua italiana, e Camilla Marinangeli, quinta nella sezione lingua straniera.

A Teresa Venarucci, già distintasi nel percorso “Cambridge” superando gli esami della disciplina “English as a second language”, andrà il compito di rappresentare l’Umbria insieme ad altri tre studenti ternani nella fase nazionale della manifestazione, che si svolgerà a Roma alla fine del mese di aprile.