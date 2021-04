Tre opere letterarie gualdesi candidate al premio Fulgineamente

Pubblicità

Gualdo Tadino si conferma sempre di più luogo fortunato per la produzione letteraria, anche attraverso la recente fondazione della casa editrice Diadema Edizioni.

Sono ben tre infatti gli autori gualdesi candidati al premio letterario Fulgineamente di questo 2021: Monica Pica, con “Jane Eyre ed io”, Midgard 2020; Moira Lilli, con “Arrivò Claude e vinse il buio”, Rogiosi 2020; e Matteo Bebi, con “Di luce e d’ombra – Matteo da Gualdo, l’uomo dietro il genio”, Era Nuova 2020.

La kermesse guidata dalla presidente e fondatrice Ivana Donati, già al suo quinto anno di attività, ha come obiettivo, fin dal suo esordio, quello di portare gli stessi autori a presentare i propri lavori divulgandoli direttamente e in modo attivo, in una serie di incontri itineranti nei bellissimi borghi della nostra stupenda regione. Altre importanti iniziative, sempre legate al mondo della cultura, vedono l’associazione impegnata nelle scuole, nelle carceri, nei progetti di lettura e nella diffusione della stessa attraverso la “Little Free Library”, ovvero lo scambio di libri tramite l’istallazione di box trasparenti.

Non ci resta che augurare buona fortuna ai nostri concittadini partecipanti e sperare che il miglioramento delle condizioni sanitarie possa riportare i lettori e gli autori di nuovo ad incontrarsi fisicamente, anche qui a Gualdo Tadino, in una tradizione che ormai sembra ben radicata in città. Per chi fosse interessato, i libri dei tre autori sono tutti disponibili presso la Libreria Mondadori di Gualdo Tadino e sui principali canali di distribuzione digitale.