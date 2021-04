Domenica 25 aprile “Vaccine Day” per chi ha più di 80 anni

Pubblicità

L’Umbria con un indice Rt pari 0,77, un numero di casi positivi decisamente in calo e un allentamento della pressione sulle terapie intensive e gli ospedali, punta su un incremento del numero delle vaccinazioni e programma un “Vaccine Day” per domenica 25 aprile.

Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, durante la conferenza stampa di aggiornamento settimanale sulla situazione epidemiologica in Umbria. Oltre all’assessore Coletto, sono intervenuti il commissario regionale per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, la dottoressa Carla Bietta e il dottor Mauro Cristofori del Nucleo epidemiologico regionale. Presente il direttore alla Sanità, Massimo Braganti.

“Il 25 aprile – ha detto Coletto – saranno anticipate le vaccinazioni di 5.000 ultraottantenni prenotati per maggio e giugno. Si somministrerà il vaccino Moderna e gli appuntamenti verranno dati nel distretto sanitario di residenza”.

Ai destinatari verrà inviato un sms con indicazione del punto vaccinale in cui recarsi e l’orario dell’appuntamento. Per ulteriori informazioni si potrà contattare tutti i giorni dalle 8 alle 20 il Numero Verde dedicato 800.192.835. I team vaccinali contatteranno i cittadini cui non è arrivata la notifica tramite sms, per confermare l’appuntamento.

“Vogliamo accelerare nella vaccinazione degli over 80 e della popolazione a rischio – ha detto Coletto – e di seguito, con la vaccinazione delle categorie produttive si potrà far ripartire l’economia”.

A tal proposito Massimo D’Angelo ha reso sono che sono state avviate interlocuzioni con le associazioni di categoria per programmare interventi decentrati e di prossimità per le vaccinazioni, partendo dal presupposto che bisogna prima avere garanzie sulla consegna dei vaccini.

Complessivamente ad oggi 22 aprile, in Umbria sono state somministrate 250.202 dosi di vaccino di cui 101.074 a over 80, 23.875 alla popolazione di età compresa tra i 70 e 79 anni.

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA – Nelle ultime 24 ore sono emersi 141 nuovi positivi e 153 guariti. Purtroppo altri 3 decessi. Gli attualmente positivi scendono a 3.137, 15 in meno del giorno precedente.

In ulteriore diminuzione i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria: 228, 14 meno di ieri, dei quali 34 (-2) si trovano in terapia intensiva.

A Gualdo Tadino sono 24 gli attualmente positivi. Lo ha comunicato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, in apertura del consiglio comunale, riferendo che una classe della scuola media “Franco Storelli” è stata posta in isolamento in seguito alla positività di una studentessa.

Il caso non è emerso dai tamponi gratuiti che si stanno effettuando in questi giorni nelle scuole gualdesi nell’ambito del progetto “Scuola Sicura”, in quanto le classi delle medie saranno interessate domani da questa iniziativa. Da martedì scorso sono stati effettuati 513 tamponi dai quali non è emerso nessun caso positivo, con un’adesione dell’84,2%.