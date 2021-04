Gualdo Tadino, le celebrazioni del 25 aprile in diretta Facebook

Pubblicità

Domenica 25 aprile si celebrerà il 76° anniversario della Liberazione e l’amministrazione comunale di Gualdo Tadino, nei limiti imposti dalle restrizioni, renderà omaggio ai caduti senza il tradizionale corteo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune.

Alle ore 9.30 il sindaco Massimiliano Presciutti, insieme al Maresciallo dei Carabinieri Simone Mattei e al Comandante della Polizia Municipale Gianluca Bertoldi deporranno una corona d’alloro in Piazza Martiri della Libertà, davanti al monumento ai caduti. In questa occasione saranno presenti alcuni elementi della banda musicale, che nel rispetto delle distanze eseguiranno l’Inno d’Italia. Successivamente il Sindaco e la Giunta deporranno dei fiori presso i monumenti ai caduti presenti in città e nelle frazioni: Giardini Pubblici, via Otello Sordi, Liceo in Viale Don Bosco, Scuola Tittarelli, Convento dei Frati Cappuccini, Cimitero Civico, Palazzo Mancinelli, Vaccara, Torre dei Belli, San Pellegrino, Caprara, Pieve di Compresseto, Grello, Rigali, Boschetto e Cerqueto. Il Municipio sarà inoltre addobbato con bandiere italiane sulle finestre.

“Il 25 aprile – ha dichiarato Massimiliano Presciutti – è un giorno fondamentale per la storia d’Italia ed assume un particolare significato ricordare gli eroi che hanno dato la vita per difendere la democrazia e la libertà”.