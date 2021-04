Umbria in zona gialla. A Gualdo Tadino lieve aumento di nuovi casi. I dati di “Scuola Sicura”

Pubblicità

Con l’Umbria che da lunedì 26 aprile tornerà in zona gialla, la situazione epidemiologica nella regione mantiene un trend positivo. Oggi ulteriore discesa dei ricoveri (5 in meno rispetto a ieri) con 223 pazienti ancora in ospedale, dei quali 36 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.

In diminuzione anche gli attualmente positivi: 14 in meno di ieri, con 3.123 umbri ancora alle prese con il coronavirus. Sono stati 134 i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore, a fronte di 2.402 tamponi molecolari e 4.512 antigenici, con 146 guariti. Purtroppo si sono verificati altri due decessi.

A Gualdo Tadino invece si è registrata una risalita, anche se contenuta, di nuovi casi. Negli ultimi tre giorni sono stati 7 i positivi emersi e 1 guarito, con gli attualmente positivi che salgono a 27.

Prosegue nel territorio comunale la campagna “Scuola Sicura”, con tamponi gratuiti negli istituti agli studenti. Da martedì scorso ad oggi sono stati effettuati 798 test ed è stato riscontrato 1 caso positivo. L’adesione, ha comunicato il sindaco Presciutti, è stata dal 75,6%.

“Un esempio virtuoso che molti comuni stanno cercando di replicare in Umbria e non solo – ha detto il primo cittadino gualdese – Lunedì si ricomincerà con gli studenti del Casimiri. Il tracciamento è fondamentale, per questo invito tutte le famiglie che ancora non lo avessero fatto ad autorizzare i propri figli aderendo alla campagna, che proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico con cadenza settimanale.“

Presciutti ha anche smentito una notizia circolata questa mattina nei social: “Voglio tranquillizzare tutti: non riscontriamo nel nostro comune nessun contagio all’interno delle scuole materne”.