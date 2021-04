Gualdo Tadino, dai gruppi di maggioranza approvazione piena dell’azione della Giunta

Pubblicità

I gruppi consiliari di maggioranza esprimono un giudizio positivo sull’attività politica-amministrativa della giunta Presciutti e per l’approvazione del bilancio di previsione 2021.

“Nonostante la fase epidemiologica che stiamo vivendo ormai da due anni, la quale ha fortemente provato cittadini, imprese, associazioni ed enti, il Comune di Gualdo Tadino, grazie ad una grande sinergia fra gli uffici e gli amministratori, è riuscito a redigere il bilancio, potenziando i servizi ordinari con attività e progettualità aggiuntive legate al periodo emergenziale mantenendo inalterato il livello di tassazione ed i conti in ordine (cosa non scontata visti ritardi ed i problemi burocratici nel ricevere fondi e ristori compensativi)”, scrivono Partito Democratico, Gualdo Futura e Forza Gualdo.

I gruppi che sostengono l’amministrazione comunale rimarcano “l’attenzione al centro storico come alle zone più periferiche e decentrate della città, investimenti dal settore turistico ed ambientale a quello economico e sportivo, interventi risolutivi dei problemi quotidiani, più semplice ed apparentemente frivoli del tessuto sociale e monitoraggio continuo delle complesse crisi aziendali e delle gravi criticità che riguardano tutta la Fascia appenninica in generale”.

Giudizio positivo anche sul piano triennale delle opere pubbliche. “Dal documento unico di programmazione – sottolineano Pd, Gualdo Futura e Forza Gualdo – emerge chiaramente la visione strategica e la programmazione accurata di settori e contesti fondamentali per la ripartenza della nostra città nella fase post-Covid, con prospettive a breve e lungo respiro per potenziare i servizi, migliorare a livello strutturale ed estetico contenitori e aree cittadine, valorizzare il patrimonio comunale e garantire infrastrutture strategiche e piattaforme economico-sociali innovative per cittadini, imprese ed enti.“