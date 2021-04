Rotary, donati tre tablet all’Istituto Sigismondi di Nocera Umbra

Pubblicità

Il Rotary Club Gualdo Tadino e il Governatore D-2090 insieme uniti nel Progetto Rotary – USAID dove Rotary e Governo degli Stati Uniti d’America sostengono la lotta del nostro Paese contro la pandemia Covid-19.

Per il tramite dell’Assistente del Governatore Roberto Tamburini, del presidente del Rotary Club di Gualdo Tadino Giovanni Perucchini, con la partecipazione del professor Antonio Pieretti, del sindaco di Nocera Umbra Giovanni Bontempi e di alcuni soci del sodalizio gualdese, sono stati donati tre tablet Samsung Galaxy 10.1 all’Istituto “G. Sigismondi” di Nocera. I tablet sono stati consegnati al dirigente scolastico Leano Garofoletti.

I tre dispositivi saranno messi a disposizione di tre giovani studenti che hanno difficoltà a dotarsi di adeguati strumenti informatici e tecnologici per la fruizione della didattica a distanza.

L’iniziativa è frutto di un progetto internazionale nato dalla collaborazione tra il Rotary International ed il Governo degli Stati Uniti d’America, per il tramite di USAID, la sua principale agenzia di sviluppo che opera in oltre cento Paesi nel mondo per promuovere, sostenere e migliorare la salute e la stabilità globale, fornire assistenza umanitaria, agire da catalizzatore per innovazioni e partnership e per potenziare le capacità di donne e ragazzi.

Dopo i saluti di rito e il ringraziamento dell’amministrazione comunale, che ha plaudito l’iniziativa rotariana, sono state illustrati i dettagli di questa pregevole iniziativa. Nell’ambito di questo progetto, USAID elargirà 5 milioni di dollari alla Fondazione Rotary – ente filantropico del Rotary International – per sostenere la risposta alla pandemia, preparare le comunità per il possibile reiterarsi della crisi e affrontare il conseguente impatto sociale ed economico a medio e lungo termine.