Secondo posto all’Hackathon della Scuola per gli studenti del “Mazzatinti”

Gli studenti del 4a Scientifico del Polo Liceale Mazzatinti di Gubbio sono arrivati secondi all’Hackathon della scuola 2021 nella challenge “Educazione” organizzata dall’associazione Cosmopolites, la Fondazione Euducation ed altri partners, con la collaborazione, tra gli altri, della Laterza e dell’ANP.

L’innovativa manifestazione nazionale, valida anche come PCTO, era rivolta ad alimentare l’ecosistema, imparare a lavorare in squadra, scoprire il valore nella diversità, prototipare-testare-validare-fallire-ripartire e creare idee che generino un impatto positivo sulla comunità.

Il progetto “hackerare la DAD” dei ragazzi del Mazzatinti è stato scelto come secondo progetto dopo quello dell’Istituto Francesco Saverio Nitti di Portici (Na) che si è classificato primo.

Francesco Illuminati, Martina Mezzopera, Francesco Ranghiasci, Maria Del Gaudio e Alessandra Fratini si sono cimentati in una “Guida come sopravvivere alla DDI” ipotizzando una scuola strutturata più a misura dei ragazzi stessi, realizzando un “prototipo” descritto tramite un “Blog”: “Mazzatinti Blog”, realizzato per l’evento. Blog dove hanno immaginato dovrebbero confluire sia gli approfondimenti dei loro interessi, collegati anche alle conoscenze, che il meglio delle azioni didattiche viste nelle DAD. Il tutto con una partecipazione diretta dei ragazzi stessi.