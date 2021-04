Creatività gualdese: l’opera di Matteo Fioriti a Varsavia in piazza Pilsudski

Pubblicità

Grandissima soddisfazione per il 23enne gualdese Matteo Fioriti. Oltre ad essere un cantautore (vi abbiamo parlato pochi giorni fa del suo nuovo singolo Check), da qualche mese Matteo è entrato a far parte del team di lavoro di Tommy Zee, produttore musicale di origine polacca, proprietario di una società che porta il suo nome e che realizza musiche e colonne sonore per le pubblicità dei più grandi marchi ed agenzie del mondo. Tra i clienti di Tommy Zee ci sono stati marchi come Toyota, Honda, Google, Nike ed Heineken. Matteo è entrato in questo team ed ha cominciato a lavorare nelle vesti di produttore musicale in maniera sempre più autonoma, fino ad arrivare al suo primo lavoro.

IL SUO PRIMO PROGETTO – Proprio in questi giorni, in Polonia, si stanno celebrando i 100 anni dalle rivolte della Slesia, un evento importantissimo nella storia polacca e nel suo percorso di indipendenza. L’Istituto Nazionale della Memoria ha commissionato un cortometraggio di 9 minuti per celebrare questa ricorrenza. La società per cui lavora Matteo ha preso parte al progetto, e lo stesso Matteo è stato nominato massimo responsabile per quanto concerne l’aspetto creativo e manageriale della colonna sonora, il cosiddetto Creative Director/Music Producer.

Il prodotto è stato un grande successo, anche oltre le più rosee aspettative, ed ha ricevuto un plauso unanime dalla critica. L’opera sarà proiettata per una settimana a Varsavia sulla facciata di un edificio nella piazza dedicata a Josef Pilsudski, considerato il padre dell’indipendenza polacca, e poi anche in 30 città in tutta la Polonia.

Incredibile ma vero, dietro ad un progetto così grande ed importante per una intera nazione, c’è un ragazzo di 23 anni che lavora dallo studio di casa sua a Gualdo Tadino! Un orgoglio per lui ed anche per la comunità gualdese di cui fa parte.

IL LAVORO DA PRODUCER MUSICALE – Matteo lavora per la Tommy Zee & Co. nelle vesti di producer musicale, una figura un po’ ibrida che fa da tramite tra una agenzia pubblicitaria ed i compositori di musica. Ad esempio, un brand famoso deve lanciare una campagna pubblicitaria e si rivolge quindi ad una agenzia di pubblicità, dicendole cosa ha in mente di fare. A sua volta, l’agenzia pubblicitaria si rivolge al produttore musicale (in questo caso Matteo) e gli spiega che tipo di lavoro si aspetta il marchio. Il produttore musicale, a sua volta, si rivolgerà ai compositori, per poter realizzare una colonna sonora che si sposa alla perfezione con l’idea ed il messaggio che l’azienda vuole far passare.