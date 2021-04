Pubblicità

Il Comune e la Pro Loco di Fossato di Vico, con il patrocinio dell’associazione Note di Teatro e della casa editrice Diadema Edizioni, promuovono il concorso letterario “A riveder le stelle”. La kermesse è in realtà già alla sua seconda edizione: la prima esperienza del 2020, il cui tema era stato “Parole in Quarantena”, con un chiaro riferimento al difficile momento della primavera scorsa, aveva visto una più che nutrita partecipazione. La premiazione era stata celebrata nella serata letteraria “Parole tra le Rughe”, evento che si sta sviluppando in maniera importante nonostante il Covid-19 e che certamente verrà ripetuto anche questa estate.

In questa edizione il concorso sarà articolato in due sezioni: prosa (racconti brevi, riflessioni e pensieri) e poesia. Quest’anno l’ispirazione del tema è stata chiaramente tratta dal VII centenario della morte di Dante Alighieri, così l’omaggio al Sommo Poeta, “A riveder le stelle”, vuole essere un invito, per scrittrici e scrittori, alla scoperta dell’universo con gli occhi della meraviglia e della speranza, le stesse che accompagnarono Dante nel suo viaggio ultraterreno, fino “a riveder le stelle” appunto. Dall’invisibile atomo alle immense galassie, dalla foglia alle sconfinate foreste, dal più semplice organismo unicellulare alla complessità dell’essere umano e degli esseri viventi, ogni forma del Creato è una manifestazione di potenza, equilibrio, trasformazione vitale.

Per partecipare è necessario compilare la modulistica. È possibile trovare i documenti contenenti tutte le informazioni anche sulla pagina Facebook e, in pdf, nel sito del Comune di Fossato di Vico.