Covid: calano gli attualmente positivi in Umbria, ma crescono a Gualdo Tadino

Pubblicità

Nuovamente in calo gli attualmente positivi al Covid in Umbria. Una diminuzione piuttosto netta, dopo il lieve rialzo di ieri. Oggi sono 2.908 le persone ancora alle prese con il coronavirus nella nostra regione, 90 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono emersi 98 nuovi casi, 187 i guariti e un decesso, a Gubbio.

I tamponi molecolari analizzati sono stati 2.818 tamponi e 4.103 i test antigenici, con un tasso di positività dell’1,4 per cento sul totale (ieri 1,1) e del 3,47 sui soli molecolari (era al 3).

Continua la diminuzione anche dei ricoverati nei reparti Covid degli ospedali umbri. 193 pazienti sono ancora presenti (4 in meno rispetto a ieri) dei quali 33 (nessuna variazione) si trovano in terapia intensiva.

SITUAZIONE A GUALDO TADINO – A Gualdo Tadino invece continua il rialzo di nuovi casi. Negli ultimi cinque giorni sono stati 12 i nuovi positivi emersi con 7 guariti, che porta il totale degli attualmente positivi a superare nuovamente i 30, precisamente 32. Due le classi della scuola media finite in quarantena, con i tamponi gratuiti agli studenti, nell’ambito dell’iniziativa “Scuola Sicura”, che riprenderanno lunedì 3 maggio. “Faccio appello a tutti i genitori affinché autorizzino i propri figli a sottoporsi al tampone a scuola”, ha detto il sindaco Presciutti.