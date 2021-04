Francesco Demegni e Carla M. Rohoman docenti nella prestigiosa “I-Academy”

Pubblicità

Gualdo Tadino torna ancora una volta a far parlare di se per le sue eccellenze in ambito musicale.

Francesco Demegni e Carla M. Rohoman, rispettivamente docente di pianoforte e di canto presso la Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino, sono stati scelti come docenti nella prestigiosa I-Academy, primo canale di distribuzione contenuti verticalizzato sulla didattica online, concepito come i canali on demand che attualmente stanno spopolando negli USA.

Il progetto è realizzato dalla società I-Musiclab che negli anni è diventata azienda leader nel mondo degli eventi di entertainment per il segmento retail e i mercati discografici ed editoriali.

Musica-Radio-Video- Fotografia e Comunicazione sono le materie trattate da professionisti del settore che mettono a disposizione la loro conoscenza sul campo, per formare i professionisti del futuro e dare le giuste indicazioni a chi vive una grande passione.

I due docenti sono stati scelti per le loro esperienze e competenze, maturate in anni di relazioni con il mondo discografico, concertistico e didattico.

Questo prestigioso risultato si va ad aggiungere al già ricco programma di iniziative volte alla diffusione della cultura musicale come la produzione di nuovi talenti e alle varie iniziative discografiche che li vedono protagonisti.