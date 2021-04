Buon compleanno Gualdo Tadino!

Pubblicità

Sono 784 gli anni che Gualdo Tadino compie oggi, 30 aprile. L’ultima riedificazione è datata infatti 30 aprile 1237, come compare in un atto dell’epoca. Fu infatti in quel giorno che i gualdesi si rivolsero all’abate Epifanio, per ottenere il permesso di poter costruire su Colle Sant’Angelo, all’epoca di proprietà dell’abbazia di San Benedetto, quella che è l’attuale città. Lo stesso abate concedeva in enfiteusi perpetua a Pietro di Alessandro, delegato quale rappresentante o sindicus di Gualdo, il colle per edificarvi la nuova città, a patto che i cittadini gualdesi donassero ogni anno all’Abbazia, nella ricorrenza della festa di San Benedetto, dieci libbre di buona cera, e che tutti coloro che fossero venuti ad abitare in quel luogo, appartenessero alla parrocchiale giurisdizione della Badia.

Rare sono le città che possono documentare con esattezza la propria data di fondazione e la speranza è che, una volta terminata la pandemia, si torni a quelle celebrazioni interrotte però ormai da 5 anni.

L’atto di riedificazione – «Anno Domini 1237, ultimo mensis aprilis, Pont. Pap. Greg. IX, imperante Friderico II, ind. X dominus Fanius, abbas monasteri S. Benedicti concessa in perpetuam emphyteusim Petro Alexandri sindico castri Gualdi, collem S. Angeli, pro construendo et edificando de nuovo castrum Gualdi in sitit sue iurisdictionis cum conditione quod in perpetuum, quolibet anno, sindicus Comunis Gualdi solvat monasterio S. Benedicti libras decem cere bone in festivitate S. Benedicti et quod forenses qui habitabunt in dieta castro faciendo, sint parrochiani diete Abbatte et dicti monasterii».

Federico II – Successivamente Federico II di Svevia volle il restauro della Rocca Flea e, per proteggere le cittadina dagli attacchi guelfi perugini, nel 1242 la cinse di possenti mura, la dotò di quattro porte di accesso (San Benedetto, San Donato, San Martino e San Facondino) e di diciassette torri di difesa.