Michele Alboreto nel ricordo di Mario Donnini domenica a Tg2 Motori

Venti anni dalla morte di Michele Alboreto. Ne parlerà domenica 2 maggio a Tg2 Motori, il giornalista gualdese di Autosprint Mario Donnini.

La storica rubrica del Tg2, curata da Maria Leitner, ha scelto Donnini per ricordare la figura del pilota italiano, protagonista anche con la Ferrari dal 1984 al 1988, in quanto profondo conoscitore del campione milanese, al quale è dedicato il numero attualmente in edicola di Autosprint Gold Collection.

“Michele Alboreto, vent’anni dopo la sua scomparsa, non è più solo Michele Alboreto, ma noi che abbiamo bisogno di lui. Noi che lo ricordiamo e lo rimpiangiamo, lo riviviamo come uno dei ricordi più belli e più puri della nostra giovinezza”, questo l’incipit di un bellissimo articolo di Mario Donnini pubblicato nel sito di Autosprint che vi invitiamo a leggere.

IL GUSTO DI NARRARE MICHELE ALBORETO – di Mario Donnini

Michele Alboreto perse la vita il 25 aprile 2001 in un incidente al Lausitzring, in Germania, mentre effettuava i collaudi delle nuove Audi R8 Sport in preparazione della 24 Ore di Le Mans del 2001. Alboreto era alla guida lungo un rettilineo, quando la sua auto uscì di strada, colpì una recinzione sulla destra e si capovolse dopo un volo di un centinaio di metri.

Il programma andrà in onda domenica 2 maggio su Rai2 alle 13,30.