Un incidente si è verificato questa mattina a Carbonesca. Un furgone, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada ribaltandosi più volte.

Il conducente ha riportato vari traumi ed è stato trasportato all’ospedale di Branca.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio unitamente a un’autogru per effettuare il recupero del mezzo.