Covid, ricoveri sotto i 200 e nessun decesso. A Gualdo Tadino attualmente positivi in calo.

Nessun decesso con Covid nelle ultime 24 ore in Umbria, ricoveri in calo e tasso di positività che, solo sui tamponi molecolari, scende al 2,9%, sotto l’1% se si prendono in considerazione anche i test antigenici. Lieve rialzo degli attualmente positivi, dato il numero non elevato di guariti.

Sono confortanti i numeri pubblicati nell’ultimo report della Regione legati alla pandemia. 98 i nuovi casi emersi e 71 i guariti, con gli attualmente positivi in leggera crescita, 2.814, 27 più di ieri. 3.341 tamponi analizzati e 6.700 test antigenici effettuati.

Migliora la situazione negli ospedali, con 8 persone in meno ricoverate. 193 i pazienti attualmente presenti nei reparti Covid dei nosocomi umbri, dei quali 28 (dato invariato) si trovano in terapia intensiva. Era da fine ottobre che i ricoverati non erano meno di 200.

LA SITUAZIONE A GUALDO TADINO – Migliora la situazione anche a Gualdo Tadino dove negli ultimi 4 giorni si sono registrati 9 guariti e un solo nuovo caso. Gli attualmente positivi scendono così a 28. E’ ripresa anche l’iniziativa “Scuola Sicura” con tamponi gratuiti agli studenti dei vari plessi scolastici presenti nel comune. Tra ieri e oggi sono stati effettuati oltre 200 test molecolari dai quali non è emersa alcuna positività.