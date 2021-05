I Carabinieri mettono a disposizione le caserme per prenotare il vaccino

Pubblicità

Carabinieri dell’Umbria ancora più vicini alla popolazione anziana. Alla stessa stregua di quanto già avvenuto in passato, circa la possibilità di recapitare direttamente a domicilio le pensioni, così come per la ricezione delle denunce, l’Arma mette ora a disposizione della cittadinanza le proprie caserme per la prenotazione delle somministrazioni vaccinali.

L’aiuto dei Carabinieri sarà rivolto a quelle persone, che, non avendo particolare dimestichezza con la rete, oppure non possedendo strumenti per l’accesso ad internet, hanno segnalato difficoltà nell’accedere alle procedure di prenotazione predisposte per via telematica.

In pratica, vista la capillarità della presenza dell’Arma sul territorio regionale umbro, le stazioni Carabinieri saranno aperte a tutti coloro che vorranno avvalersi del loro qualificato supporto, per ottenere assistenza nella compilazione dei format generati ad hoc per facilitare e velocizzare le vaccinazioni anti Covid-19. Inoltre, nei casi di impossibilità a spostarsi, il cittadino sarà raggiunto nelle proprie abitazioni dai Carabinieri che effettueranno la prenotazione sui canali informatici.