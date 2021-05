Reddito di emergenza, domande prorogate al 31 maggio 2021

Pubblicità

È stato prorogato dal 30 aprile al 31 maggio il termine ultimo per la domanda di accesso alle tre mensilità (marzo, aprile e maggio 2021) del Reddito di emergenza, rivolto alle famiglie in condizioni di difficoltà. Lo ha comunicato l’Inps.

La misura è un sostegno economico che varia dai 1.200 a i 2.400 euro, con incrementi nel caso siano presenti in famiglia componenti con disabilità. La normativa prevede appositi requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali.

Per coloro che hanno già presentato domanda, il pagamento della prima mensilità sulle tre previste, ovvero relativo al mese di marzo, sarà erogato a partire dalla metà di maggio. La seconda mensilità dalla metà di giugno, mentre la terza, relativa al mese di maggio, dovrebbe essere posta in pagamento dalla metà 15 luglio

Gli uffici del Patronato ACLI e del Caf ACLI sono a disposizione della cittadinanza tramite il sito dedicato www.rem2021.it. e i canali ordinari sotto riportati.

Nel sito, oltre a prenotare e gestire la domanda di Rem, è possibile acquisire tutte le informazioni di riferimento. Tra i requisiti ricordiamo la necessità di un’Isee corrente in corso di validità, che evidenzi un valore inferiore a 15.000 euro per la generalità delle famiglie ed inferiore a 30.000 euro per i soggetti che hanno terminato di fruire delle indennità di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. Per chi non dell’Isee può rivolgersi agli uffici del CAF ACLI. Anche in questo caso il servizio è gratuito.

Il portale rimane la modalità più rapida. In alternativa sono disponibili i seguenti contatti:

Patronato ACLI provincia di PERUGIA

– Scrivendo via mail alla sede che ti è più vicina, oppure tramite il sito https://www.acliperugia.it/acli/contatta-il-patronato/

infine chiamando telefonicamente la sede.

Gualdo Tadino: gualdotadino@patronato.acli.it tel 075/9140958

Perugia sede provinciale: perugia@patronato.acli.t tel 075/5001118

Perugia Centro: perugiacentro@patronato.acli.it tel 075/5731528

Perugia – Balanzano: balanzano@patronato.acli.it tel 075/395912

Città di Castello: cittadicastello@patronato.acli.it tel 075/8558640

Assisi: assisi@patronato.acli.it tel 075/816768

Spoleto: spoleto@patronato.acli.it 0743/673144

Foligno: spoleto@patronato.acli.it tel 0742/350715

Tenuto conto della particolarità del momento, non si è in grado di garantire il contatto telefonico per tutta la durata di apertura giornaliera. Pertanto si invita l’utenza all’utilizzo delle ulteriori modalità di contatto.

Come è stato indicato vi è la necessità di essere in possesso di una dichiarazione Isee in corso di validità; pertanto coloro che non l’avessero, oppure coloro per i quali fosse scaduta, o magari nel caso in cui fosse variata la composizione del nucleo familiare possono contattare il CAF ACLI PERUGIA nei seguenti modi:

Prenotando su MyCaf: https://www.cafacli.it/it/mycaf/

In alternativa inviare una mail a: perugia@acliservice.acli.it

Tel. 0755003571

https://www.acliperugia.it/acli/contatta-il-caf/

Patronato ACLI in provincia di TERNI

Terni Sede Provinciale: terni@patronato.acli.it – tel 0744/407647

Terni Cesure: cesure@patronato.acli.it – tel 0744/221063

Narni: narni@patronato.acli.it – tel 0744/737875

Orvieto: orvieto@patonato.acli.it – tel 0763/302461

Orvieto Centro: orvietocentro@patronato.acli.it – tel 0763/393431

Per entrare in contatto con CAF ACLI Terni è possibile utilizzare i seguenti canali: