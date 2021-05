Vaccini, da metà maggio le prenotazioni per gli over 50

Pubblicità

La Regione Umbria, in conformità con le indicazioni emanate dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid, generale Figliuolo, sta riorganizzando la programmazione delle agende vaccinali sulla base degli approvvigionamenti previsti, in modo da iniziare anche la prenotazione degli over 50 da metà maggio e l’inizio delle vaccinazioni dai primi di giugno. Lo rende noto il commissario per l’emergenza Covid in Umbria, Massimo D’Angelo.

Come annunciato, è in corso un intervento di programmazione per garantire anche la pianificazione e la vaccinazione dei soggetti di età compresa tra i 69 e 60 anni e dei fragili appartenenti alle categorie 3 e 4 delle tabelle ministeriali, ai quali sarà somministrato una tipologia di vaccino differente da quello indicato per i cinquantenni e over 50.

Ulteriori dettagli sulla rimodulazione della campagna vaccinale saranno forniti in maniera puntuale a partire dalla prossima settimana.

SITUAZIONE COVID – Per il secondo giorno consecutivo non si sono registrati ingressi nelle terapie intensive dell’Umbria. Come ieri, sono 99 i nuovi casi di coronavirus emersi nell’ultimo giorno nella regione su 2.525 tamponi effettuati.

Ancora una volta sono in numero maggiore i guariti, 137. Purtroppo si è verificato un altro decesso. Continuano a diminuire i pazienti nei reparti Covid: 3 in meno rispetto a ieri, con 159 persone ancora in ospedale, delle quali 20 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

A Gualdo Tadino negli ultimi tre giorni si sono registrati 5 guariti e 2 nuovi casi, con gli attualmente positivi che scendono a 25. Prosegue la campagna “Scuola Sicura” che ha superato i 2.000 tamponi effettuati e che proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico. “Anche sulle vaccinazioni c’è stata una prima significativa accelerazione – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – Il nostro punto vaccinale somministra ormai da giorni 250 dosi al giorno, alle quali vanno aggiunte quelle effettuate dai medici di base.”