Aperte le iscrizioni per la scuola CPIA riservata agli adulti

Sono aperte le iscrizioni per il prossimo anno scolastico presso il CPIA 1 PERUGIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) sede di Gualdo Tadino, scuola statale riservata ad adulti che abbiano compiuto i 16 anni di età, che si trova in piazza Federico II di Svevia (ex piazza del mercato, all’interno della palazzina che ospita la Polizia Municipale).

L’offerta formativa 2021-2022 prevede:

Corsi di Licenza Media in un anno;

Corsi per acquisire le competenze del primo Biennio Superiore,

Corsi di Lingua Italiana per stranieri a vari livelli;

Corsi di italiano livello B1 per l’ottenimento della cittadinanza italiana;

Test della prefettura per utenti stranieri per permessi di lungo soggiorno;

Corsi di lingue straniere e madrelingua;

Corsi di informatica a vari livelli e certificazione EIPASS.

Ci si può iscrivere online sul sito www.cpiaperugia.net scegliendo la sede di Gualdo Tadino o presentandosi direttamente presso la scuola (lasciando nome e numero di telefono si verrà direttamente ricontattati dagli insegnanti)