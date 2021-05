Delitto Moro, conferenza del professor Paoletti per gli studenti del “Casimiri”

Pubblicità

In occasione del quarantatreesimo anniversario dell’uccisione dell’onorevole Aldo Moro, lunedì 10 maggio il professor Gianni Paoletti ha tenuto una videoconferenza rivolta agli studenti delle classi quinte del “Casimiri” sul tema “Il delitto Moro nella storia della Repubblica”, ricostruendo il contesto storico-politico degli anni di piombo che culminò nella barbara uccisione del leader democristiano.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito degli appuntamenti monografici del ciclo “Il presente come storia”, con cui il “Casimiri” promuove ormai da anni una cultura della memoria storica nelle generazioni più giovani, offrendo loro strumenti per interpretare in modo consapevole alcune delle pagine più controverse della storia repubblicana.