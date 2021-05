Ascensione, ecco l’ordinanza del Comune di Gualdo Tadino

Pubblicità

La festività dell’Ascensione per i cittadini di Gualdo Tadino vuol dire da sempre montagna, campeggio e cene all’aperto. Ovviamente nella situazione attuale, che richiede ancora la massima attenzione, certe attività saranno limitate e regolamentate da un’ordinanza sindacale, la numero 76, che porta la data di oggi giovedì 13 maggio.

Nelle località di Valsorda, San Guido e Serrasanta, nei giorni 15 e 16 maggio 2021 saranno quindi vietate le seguenti attività:

a. accampamenti, sia con tende che con veicoli debitamente attrezzati;

b. ritrovi per la consumazione sui prati di cibi e bevande;

c. spettacoli improvvisati di musica o di altro intrattenimento;

d. accendere fuochi destinati principalmente per la cottura di cibi o per altre iniziative.

Nei rifugi ubicati nella vallata di Valsorda concessi in uso per gli stessi giorni, la somministrazione di cibi e bevande, qualora il numero dei commensali ecceda il singolo nucleo familiare, dovrà rispettare le regole individuate per l’attività di ristorazione: quattro persone massimo per tavolo (salvo familiari conviventi) e la stessa somministrazione deve avvenire all’aperto.

Il mancato rispetto del provvedimento può portare ad un pena pecuniaria di 400 euro, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

SCARICA L’ORDINANZA INTEGRALE