Anche il Lions Club di Gualdo Tadino nella raccolta fondi per il residence “Chianelli”

I Lions club di Terni Host, Roma Nomentanum, Assisi, Gualdo Tadino, Orvieto, Gubbio, Narni e Montone hanno aderito ad una raccolta fondi per arredare un appartamento del residence “Daniele Chianelli” di Perugia. Inaugurato nel 2006, il residence è composto da 30 appartamenti per pazienti in terapia ambulatoriale ed accoglie gratuitamente malati in cura presso i reparti di Oncoematologia Pediatrica e i loro familiari. La struttura ospita ogni anno circa 120 pazienti ed oltre 200 familiari.

In occasione di un convegno virtuale, un webinar, che si terrà il prossimo 21 maggio sullo stato dell’arte nella cura dei tumori pediatrici e sullo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione del Residence Chianelli, l’ammontare raccolto dai club sarà consegnato al Commendatore Franco Chianelli, amministratore del residence e presidente del “Comitato per la Vita Daniele Chianelli“. Moderatori del webinar saranno i medici Maurizio Caniglia e il gualdese Guido Pennoni.

La nobile iniziativa ha riscosso il plauso di molti soci Lions che hanno anche personalmente acquistato dei cofanetti di cosmetici a base di aloe vera, promossi dalla dottoressa Maria Elisa Bianco, coordinatrice distrettuale del comitato Neoplasie Infantili, la quale, rinunciando alla sua provvigione, ha devoluto il 35% del ricavato, non solo al Residence Chianelli, ma anche a favore dell’oncoematologia dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, di Casa Palmas a Cagliari e di CasAmica di Roma.

Il residence è adiacente al policlinico Santa Maria della Misericordia di Perugia, dove opera il reparto di Oncoematologia Pediatrica, diretto dal dott. Maurizio Caniglia, eccellenza della sanità umbra e punto di riferimento per la cura delle malattie oncoematologiche pediatriche per bambini provenienti non solo dall’Umbria, ma anche da fuori regione e da altri paesi.

Sono in itinere la ristrutturazione dell’attuale immobile e il suo ampliamento con un nuovo blocco, costituito da 10 camere destinate ai familiari dei bambini ricoverati presso l’oncoematologia pediatrica di Perugia, 15 appartamenti nei quali potranno soggiornare i bambini malati e i loro familiari nei periodi in cui i primi effettuano cure in regime di day-hospital, un asilo nido e una scuola materna che frequenteranno i fratelli dei bambini malati durante la loro permanenza al residence, un nido d’argento, uno spazio dedicato agli anziani non autosufficienti della famiglia, allo scopo di permettere alla famiglia di assistere i bambini senza demandare ad altri l’assistenza dei nonni.