Giornalisti in erba all’Istituto “R. Casimiri” di Gualdo Tadino

Pubblicità

È uscito in questi giorni, in una veste grafica totalmente rinnovata e in un formato autenticamente giornalistico, il secondo numero dell’anno di “Panta Rei”, il giornale degli studenti dell’Istituto “R. Casimiri” di Gualdo Tadino, giunto alla sua diciannovesima edizione.

Il risultato è stato possibile grazie all’adesione della scuola ad un progetto promosso dall’ufficio scolastico regionale dell’Umbria, che prevedeva la partecipazione dei ragazzi a webinar formativi tenuti da esperti del settore, per poi passare all’ideazione e alla stesura dei vari articoli.

I ragazzi hanno indossato i panni dei veri giornalisti, hanno intervistato i Sindaci del territorio, hanno realizzato indagini statistiche e lavori creativi, che sono stati poi impaginati sulla piattaforma digitale iltuogiornale.it con la supervisione dei docenti dell’indirizzo del tecnico Grafica e Comunicazione, Giacomo Cassetta e Mauro Di Lalla. Il prodotto realizzato è assimilabile a un vero quotidiano ed è motivo di orgoglio dell’intera redazione del periodico coordinata dalle docenti Nadia Tittarelli e Francesca Tanari, poiché dimostra come, con impegno e costanza, sia stato possibile lavorare insieme ad un progetto anche in questa particolare situazione di emergenza. Alcune copie del periodico sono in distribuzione gratuita presso l’edicola del centro commerciale “Porta Nova” di Gualdo Tadino.