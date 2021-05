Gualdo Tadino, apre domani il secondo punto vaccinale

Pubblicità

Aprirà domani, mercoledì 19 maggio, il secondo punto vaccinale della città di Gualdo Tadino. La sede sarà la stessa dell’azienda Rocchetta, presso la zona industriale Sud della città. “Rocchetta Spa – si legge nel comunicato stampa del Comune di Gualdo Tadino – ha reso possibile la realizzazione del secondo hub vaccinale mettendo a disposizione, a propria cura e spese, i locali dove sarà somministrato il vaccino ed il personale medico e sanitario che effettuerà le vaccinazioni“.

Quello di Rocchetta è uno dei pochissimi punti vaccinali presenti all’interno di un’azienda in tutta Italia. “Grazie al Commissario Straordinario per l’emergenza Massimo D’Angelo e l’azienda Rocchetta, è stato raggiunto un risultato straordinario per una città delle dimensioni di Gualdo Tadino – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – visto che molte altre realtà, sia umbre che italiane, con una popolazione superiore alla nostra possono contare solo su un solo hub vaccinale“.

L’apertura di questo secondo punto vaccinale consentirà di accelerare ulteriormente la campagna vaccinale anti Covid-19. Ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi giorni anche tramite un incontro dedicato alla stampa in cui verranno meglio specificati orari e modalità di fruizione del punto vaccinale che sarà disponibile presso lo stabilimento dell’azienda di acque minerali.