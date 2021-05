Gualdo Tadino, stanziati per le attività 30mila euro per attrezzature e arredi

Pubblicità

L’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino stanzia un contributo economico complessivo di 30mila euro al fine di promuovere la ripresa e lo sviluppo delle imprese danneggiate dalle limitazioni imposte dallo stato emergenziale legato al Covid-19, finalizzato al rinnovo e all’ammodernamento delle attrezzature e degli arredi che si affacciano sulle pubbliche vie.

L’arredo urbano è uno specifico ambito progettuale e di ricerca che sovrintende alla qualificazione estetica e funzionale degli spazi cittadini, con l’obiettivo di attrezzare luoghi pubblici con manufatti fissi o mobili, inseriti all’interno di un’immagine coordinata della città. Nel panorama moderno, i contesti urbani e non urbani fortemente tipizzati, hanno assunto un ruolo decisivo per la caratterizzazione e la gestione economica e sociale delle città e hanno un’importanza fondamentale sul richiamo turistico di un territorio e sull’immagine peculiare di una città o di un luogo.

La valutazione delle istanze pervenute avverrà “a sportello”, in base cioè all’ordine di arrivo al protocollo entro e non oltre il 30 settembre 2021 e saranno finanziate nel limite dell’importo dei fondi stanziati. La rendicontazione delle spese sostenute ammesse a contributo, pena la decadenza del contributo assegnato, completa di tutta la documentazione, dovrà pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 11 del 31/12/2021.

Saranno oggetto di concessione di contributo gli interventi finalizzati al rinnovo e ammodernamento degli elementi mobili di arredo e attrezzature quali tavolini e sedute, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, tende da sole, vetrine, serrande, dehor, arredi urbani ed altri elementi accessori.

I beneficiari potranno ottenere un contributo pari al 50% delle spese ammesse per un massimo erogabile pari ad 1.500 euro. Il contributo si intende a fondo perduto e al netto dell’IVA. I soggetti richiedenti il contributo dovranno rendere specifica autocertificazione nel modello di domanda sul rispetto dei limiti in regime di “de minimis”.

“Visto il successo ottenuto da questa misura lo scorso anno, quando eravamo nel mezzo della prima ondata della pandemia – ha sottolineato il sindaco Massimiliano Presciutti – l’Amministrazione Comunale, che è da sempre in prima fila per aiutare concretamente le attività economiche e produttive del nostro territorio danneggiate dalle limitazioni imposte dal Covid-19, ha deciso non solo di riproporre questa iniziativa, ma l’ha fatto raddoppiando le risorse a disposizione dei richiedenti, che passeranno dai 15.000 euro previste nel 2020 ai 30.000 euro disponibili quest’anno.“

“Per presentare la domanda di accesso al contributo, inoltre, abbiamo scelto di utilizzare un meccanismo ed una procedura snella basata sulla presentazione di autocertificazione, il tutto per agevolare le attività commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi del territorio di Gualdo Tadino a partecipare al bando – ha detto ancora Presciutti – Questo strumento, comunque, non sarà l’unico che l’Amministrazione Comunale utilizzerà per sostenere queste categorie. Stiamo infatti predisponendo altre interessanti iniziative che saranno presto presentante”.

Tutti coloro interessati al bando potranno consultare la documentazione necessaria collegandosi al sito www.tadino.it. Le domande pervenute saranno sottoposte all’esame di una commissione appositamente nominata, la quale effettuerà la valutazione sulla base dell’ordine di arrivo al protocollo e della conformità degli interventi.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti direttamente agli uffici del Settore Finanziario, Sviluppo Economico Integrati – tel. 0759150265 e/o tramite email a economia@tadino.it.

“Si tratta di uno strumento di sostegno alle attività commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi del territorio comunale di Gualdo Tadino colpite dall’emergenza Covid-19 – ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico e Commercio, Stefano Franceschini – che mira a rinnovare e ammodernare le attrezzature e gli arredi che si affacciano su pubblica via. Ciò permetterà oltre che di aiutare queste attività a rinnovarsi, anche di migliorare l’arredo urbano e l’immagine coordinata della città. Rendere gli spazi armonici con l’ambiente che li circonda permetterà di rendere più attrattiva la nostra città, favorendo il turismo e rilanciando l’economia di queste attività”.