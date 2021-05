Fossato di Vico, supporto per la prenotazione del vaccino

Pubblicità

Visto che l’operazione di prenotazione del vaccino anti Covid-19, previsto per le fasce d’età 60-69 e 50-59, sarà completamente a carico del cittadino, solamente online sul portale dedicato, e non sarà possibile effettuare la prenotazione presso le farmacie, il Comune di Fossato di Vico, in collaborazione con la Misericordia, ha deciso di attivare un servizio di aiuto per tutti coloro i quali dovessero averne bisogno.

Il supporto sarà quindi erogato dalla Misericordia di Fossato di Vico presso la propria sede in Via del Centro Sportivo 13, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Per prenotare l’appuntamento è necessario chiamare lo 075 9149410 oppure 333 265 5628. L’amministrazione ricorda ai fruitori di portare con loro la tessera sanitaria e il telefono cellulare, indispensabili per poter completare la prenotazione.