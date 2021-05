Covid, nessun decesso in Umbria e numeri in calo. A Gualdo Tadino zero casi nell’ultima settimana

Pubblicità

Numeri sempre in calo in Umbria relativi alla pandemia coronavirus. Nelle ultime 24 ore non si è verificato alcun decesso e i nuovi positivi rilevati sono stati 55 su 2.610 tamponi molecolari e 4.516 test antigenici. 85 i guariti, con gli attualmente positivi che scendono a 1.916.

Scendono anche i pazienti ricoverati in ospedale: 4 in meno rispetto a ieri, con 90 persone ancora assistite nei reparti Covid, delle quali 13 (numero invariato) in terapia intensiva.

Anche a Gualdo Tadino numeri in discesa: nell’ultima settimana non si è registrato nessun nuovo caso e 6 guariti, con gli attualmente positivi presenti nel territorio comunali che scendono a 13.

Il sindaco Massimiliano Presciutti ha anticipato che l’amministrazione comunale sta lavorando a nuove misure di sostegno per le attività economiche, sia sul fronte tributario che su quello dello stimolo per nuovi investimenti.