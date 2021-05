Unione Orchestre, manifestazione di protesta a Piacenza: “Riaperture in sicurezza anche per noi!”

Pubblicità

“La nostra diversità non è ricchezza, ma disoccupazione”. Il grido di allarme dell’Unione Orchestre Ballo Italiano e Spettacolo risuona ormai da oltre un anno. Il rischio di ‘estinzione’ era stato già lanciato lo scorso mese di aprile 2020 e da allora nulla è cambiato. Con una lettera indirizzata lo scorso 19 maggio al Presidente del Consiglio Mario Draghi e al Ministro della Cultura Dario Franceschini la Obis fa riferimento al comunicato stampa del Consiglio dei Ministri esprimendo “rammarico e delusione per la Road Map delle riaperture”.

Il ballo di coppia non viene concesso nemmeno all’aperto, non si parla di ripartenze delle Sagre Enogastronomiche (parliamo di 42mila eventi estivi) e neanche di Feste Patronali (16mila eventi). “Eventi che potrebbero essere effettuati in piena sicurezza – dicono dall’Obis – sia per il pubblico che per i lavoratori dello spettacolo, adottando ad esempio il protocollo #ricominciamo dove il ballo di coppia è regolamentato, anche mediante il green pass”.

La stagione estiva delle orchestre da ballo occupa circa 15mila orchestrali e la totale assenza di comunicazione sulle date di riapertura rende impossibile ogni tipo di organizzazione. Per sensibilizzare il Governo e l’opinione pubblica su attività ferme ormai da 15 mesi, l’Unione Orchestre Ballo Italiano ha quindi organizzato una manifestazione nazionale il prossimo 28 maggio 2021 in piazza Cavalli a Piacenza. In rappresentanza di Gualdo Tadino e dell’Umbria, saranno presenti alla manifestazione anche Valentina e Andrea Fiorentini con una parte della loro band.