Vaccinazioni, presentato ufficialmente il nuovo punto presso Rocchetta SpA

Pubblicità

E’ stato presentato ufficialmente oggi, anche se già dalla scorsa settimana sono iniziate le somministrazioni dei vaccini, il secondo punto vaccinale di Gualdo Tadino presso la sede dell’azienda Rocchetta Spa in via Flaminia (zona industriale Sud).

Presenti all’inaugurazione la responsabile Investimenti e Sviluppo dell’azienda Chiara Bigioni, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, il Commissario per la gestione dell’emergenza Covid-19 in Umbria Massimo D’Angelo, il Direttore “Salute e Welfare” della Regione Umbria Massimo Braganti e il Vice Presidente della Regione Umbria Roberto Morroni.

Rocchetta Spa ha messo a disposizione i locali dove sarà somministrato il vaccino e il personale medico e sanitario che effettuerà le vaccinazioni. Da oggi il punto vaccinale (che consta di due postazioni autonome) sarà aperto 7 giorni su 7 e potrà vaccinare giornalmente 288 persone. L’orario di apertura è dalle 8,30 alle 14,30 e dalle 15,30 alle 19,30.

Il personale, a totale carico di Rocchetta come i costi della struttura, è composto da 3 medici, 6 infermieri e 2 operatori socio-sanitari.

La raccomandazione per i cittadini è quella di presentarsi, in questo come negli altri punti vaccinali, all’orario fissato per la somministrazione del vaccino e non molto prima, al fine di evitare il formarsi di code e assembramenti.

“Rocchetta, con l’apertura di questo hub vaccinale – ha dichiarato Chiara Bigioni, dirigente di Rocchetta Spa – vuole supportare concretamente l’attività di vaccinazione a 360 gradi per cercare di velocizzare la somministrazione delle dosi ai cittadini e permettere alla popolazione di uscire da questo tunnel il prima possibile e tornare alla normalità. L’apertura di questo centro presso la nostra sede di Gualdo Tadino è una bella notizia nella lotta alla pandemia ed è stato possibile grazie alla sinergia instaurata tra Amministrazione Comunale, Rocchetta SpA, Usl Umbria 1 e Regione Umbria”.











.

L’apertura del secondo punto vaccinale presso Rocchetta SpA a Gualdo Tadino rappresenta uno dei primi casi in Italia di hub vaccinali adibiti presso un’azienda. “Ringrazio Rocchetta Spa per il notevole contributo dato e la sensibilità mostrata – ha detto il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – Le strutture dell’Usl Umbria 1 per il lavoro svolto, il personale medico, sanitario ed amministrativo che giornalmente vi opererà per somministrare i vaccini alla popolazione, il Commissario Straordinario D’Angelo per la fattiva collaborazione. Insieme si possono raggiungere risultati straordinari e questo ne è un grande esempio. Siamo orgogliosi di avere in una città di circa 15mila abitanti due centri vaccinali, che saranno a disposizione dei cittadini di tutto il territorio”.

Per Massimo Braganti, direttore della Salute della Regione Umbria, l’apertura di questo nuovo punto vaccinale è “importante poichè è fondamentale aumentare la capacità di vaccinazione, in attesa e confidando in un aumento dell’arrivo delle dosi.”

Massimo D’Angelo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, ha sottolineato come l’Umbria sia stata capace di superare un momento molto critico come quello della presenza delle due varianti. “Mentre in Italia i casi diminuivano da noi crescevano proprio per questo motivo, ma grazie all’impegno di tutto il personale sanitario siamo riusciti a uscirne. Questo nuovo punto vaccinale risponde perfettamente all’esigenza di offrire una maggiore tempestività nella somministrazione dei vaccini, riducendo la diffusione del contagio.”

Il vicepresidente della Regione, Roberto Morroni, ha evidenziato “l’apprezzamento della Regione Umbria per l’apertura di questo nuovo punto vaccinale”, ringraziando Rocchetta per la sensibilità dimostrata. “Nei mesi scorsi abbiamo avuto momenti difficili, ma grazie all’impegno del personale sanitario e ad alcune scelte (come l’istituzione della zona rossa, ndr) siamo riusciti a uscirne. Oggi abbiamo l’arma dei vaccini per fronteggiare la pandemia e in questo scenario è significativa l’iniziativa di Rocchetta, che mi auguro sia da stimolo anche per altre aziende della nostra regione.”