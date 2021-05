Cerqueto, danneggiate strutture della Pro loco. Il sindaco: “Vandali da quattro soldi”

Pubblicità

Hanno danneggiato, probabilmente per il solo “gusto” di farlo, staccionate, porte e box in legno, forzando anche delle serrature, della pro loco di Cerqueto.

A denunciare la scorribanda nella frazione è stato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, con un post su Facebook: “Porte, staccionate, casette divelte dalla stupidità di qualche vandalo da 4 soldi che ha pensato bene di farsi riconoscere danneggiando non solo cose materiali ma offendendo il lavoro di tanti volontari della pro loco di Cerqueto che in questi anni insieme all’amministrazione comunale hanno costruito e fatto crescere un punto di aggregazione per bambini ragazzi e famiglie”, ha scritto.

Lo stesso primo cittadino ha assicurato che il tutto sarà rimesso a posto rendendo l’area ancora più bella e accogliente. Praticamente certa la denuncia alle autorità di questi atti vandalici per risalire agli autori.