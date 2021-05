Dalla Germania donate tremila mascherine all’Easp di Gualdo Tadino

Pubblicità

Un grande gesto di solidarietà e vicinanza è arrivato oggi direttamente dalla Germania in favore dell’Easp di Gualdo Tadino. Protagonista l’Associazione “To Italy with Love” rappresentata da Hansjorg Künzel, che ha donato tremila mascherine FFP2 all’Ente di Assistenza, con lo scopo di offrire un contributo concreto nella lotta all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

La donazione è avvenuta, alla presenza del Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, presso la Sala Consiliare del Comune, e ha visto la partecipazione del dottor Künzel che ha consegnato personalmente i dispositivi di protezione al direttore amministrativo dell’Easp Carlo Giustiani e alla consigliera Nicoletta Gioielli.

L’associazione “To Italy With Love” fondata a Monaco di Baviera e costituita da cittadini tedeschi amanti dell’Italia, sta portando avanti un’importante campagna di donazioni in favore di associazioni, comitati, enti che operano in Umbria nel sociale e nel volontariato. Quella di oggi all’Easp di Gualdo Tadino non è che l’ultima iniziativa del sodalizio.

“La nostra campagna di aiuti spontanei per l’Italia – ha detto Hansjorg Künzel – è nata nel febbraio 2020, proprio all’inizio della pandemia Covid-19. Nel corso di questi mesi le donazioni ed i gesti di solidarietà si sono moltiplicati ed oggi ci fa molto piacere aiutare concretamente anche l’Easp di Gualdo Tadino per cercare di uscire il prima possibile da questa pandemia”.

Il sindaco Presciutti ed il direttore amministrativo di EASP Carlo Giustiniani hanno ringraziato l’associazione per la grande generosità dimostrata. “Si tratta di un gesto di amicizia e solidarietà molto utile in questa fase di emergenza sanitaria e questo ci fa sentire più vicini, anche se a distanza, e testimonia l’amore per l’Italia da parte degli amici tedeschi”.