Incidente a Rigali, una donna trasportata in ospedale

Una persona è rimasta ferita in seguito a un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio a Gualdo Tadino sulla vecchia Flaminia all’altezza della frazione di Rigali.

Per cause in corso di accertamento, due vetture si sono scontrate, con una conducente di Nocera Umbra che è stata trasportata dal 118 all’ospedale di Branca. Illeso l’altro conducente, un cittadino rumeno residente a Gualdo Tadino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana, un’ambulanza del 118 e la Polizia Locale di Gualdo Tadino.