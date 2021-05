Palio di Primavera 2021, un’edizione virtuale e “virtuosa”

Pubblicità

Il Palio di Primavera 2021 si prepara ad una versione virtuale grazie all’utilizzo dei social. I giovani portaioli già sono attivi nella realizzazione dei disegni relativi alla manifestazione, che verranno premiati martedì 1 giugno alle ore 10.30 presso la Rocca Flea con tanto di cerimonia trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Giochi de le Porte. Il vincitore per la categoria scuola primaria vedrà la propria opera inserita come immagine di copertina della stessa pagina Facebook, mentre l’immagine di profilo sarà appannaggio del disegno vincitore per la scuola secondaria di primo grado. La cerimonia di premiazione prevede anche l’assegnazione di due riconoscimenti speciali.

Il tutto sarà preceduto e seguito da interviste in onda su Radio Tadino lunedì 31 maggio alle ore 10.10 e in secondo ascolto martedì 1 giugno alle 13.15, che vedranno come protagonisti i Priorini delle quattro Porte. Per Porta San Donato si riconfermano Sofia Nati e Francesco D’Antoni, già in carica per l’anno 2020. Anche Porta San Benedetto sarà rappresentata dai Priorini in carica nel 2020, Elisa Angeli e Damiano Sergiacomi. Nuovi eletti invece per Porta San Facondino: Chiara Ricci e Federico Anderlini. Porta San Martino avrà anche quest’anno, come nel 2020, i volti di Benedetta Ferri e Diego Iodice. Sotto questo articolo, la photogallery di Priorini e Priorine

La giornata del 2 giugno, per consuetudine destinata alla disputa de lo Palio, vedrà comunque e in maniera virtuale protagonisti i ragazzi che vivono le porte di appartenenza nei diversi settori (Priorini, corteo, stalla, arco, fionda, tamburini). Grazie al contributo di Phototales di Salvatore Cossentino e Jacopo Pezzopane, che hanno prodotto e sponsorizzato la produzione, sui canali social dei Giochi de le Porte verranno pubblicati contenuti speciali con video interviste nei quali i protagonisti del Palio di Primavera raccontano la loro personale esperienza anche con riferimento al periodo vissuto e a cosa è mancato loro dei Giochi de le Porte.