Gualdo Tadino, altro incidente in via Flaminia. Tre feriti lievi

Altro incidente stradale in via Flaminia a Gualdo Tadino. Dopo quello di ieri, accaduto presso la frazione di Rigali, questa volta è stata una zona più centrale ad essere interessata: l’incrocio con via Giuseppe Lucantoni.

L’impatto ha visto coinvolte una Opel Corsa e una Fiat panda. Sul posto i Vigili del Fuoco di Gaifana, la Polizia Locale e il 118. Tre i feriti, tutti fortunatamente in maniera llieve.