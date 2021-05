Gualdo Tadino, auto si ribalta con quattro ragazzi a bordo

Pubblicità

Un incidente stradale si è verificato a Gualdo Tadino ieri sera nel quartiere San Rocco.

Erano circa le ore 21 quando un’automobile, con a bordo quattro ragazzi di Fossato di Vico, per cause in corso di accertamento è andata fuori dalla sede stradale finendo inclinata in una scarpata, intrappolando i passeggeri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento Gaifana e i carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino per gli accertamenti del caso.

Illesi i ragazzi: per loro solo tanto spavento.